Bircan Bali bir anda sinirlendi! İrem Derici'ye seslendi

Her yaptığıyla olay olan İrem Derici Bircan Bali'yi kızdırdı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları, ilişkileri ve açıklamalarıyla sürekli adından bahsettiren İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ekranda gösterilirken Bircan Bali bir anda sinirlendi.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bali "Sağda solda konuşma. Beni ara teşekkür et tamam mı aşkım?" dedi.

Bir anda sinirlenen Bircan Bali yaşanan olayı da anlatmadan Derici'ye üstü kapalı gönderme yaptı. Bircan Bali konuşmasının devamında "Arkalarından konuştuğun insanları arayıp dert yanma. Beni konuşturma. İnsanların arkasından konuşup konuşup... Leş!" dedi.





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