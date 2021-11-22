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Bircan Bali bir anda sinirlendi! İrem Derici'ye seslendi

22.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali yorumculuk yaptığı programda haberi sunarken bir anda sinirlendi. Bali anlatmadığı bir olayla ilgili İrem Derici'ye mesaj gönderdi.

Her yaptığıyla olay olan İrem Derici Bircan Bali'yi kızdırdı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları, ilişkileri ve açıklamalarıyla sürekli adından bahsettiren İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ekranda gösterilirken Bircan Bali bir anda sinirlendi.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bali "Sağda solda konuşma. Beni ara teşekkür et tamam mı aşkım?" dedi.

Bir anda sinirlenen Bircan Bali yaşanan olayı da anlatmadan Derici'ye üstü kapalı gönderme yaptı. Bircan Bali konuşmasının devamında "Arkalarından konuştuğun insanları arayıp dert yanma. Beni konuşturma. İnsanların arkasından konuşup konuşup... Leş!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali İrem Derici
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