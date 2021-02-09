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  4. Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

09.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

Söylemezsem OImaz'ın sunucusu Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'in boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen Bali'nin ne karar verdiği merak edildi

"Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Bircan Bali, 2019 yılında avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan ancak bu iddiaları yalanlayan çift, son hamleleriyle yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan Bircan Bali ve Ömer Gezen, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi, "Boşanıyorlar mı?" sorularını akıllara getirdi.

Seren Serengil'in "Sen de bir güzellik var" demesi üzerine Bircan Bali, "Güzel kararlar alınca güzellik oluyor" yanıtını verince dikkatleri üzerine çekti.

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