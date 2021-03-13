Birce Akalay çok değişti! Son fotoğrafı şaşkınlık yarattı

Son olarak Star TV’de yayınlanan ve ekran ömrü sadece 20 bölüm süren Babil dizisinde İlay karakteriyle boy gösteren Birce Akalay, son Instagram fotoğrafıyla görenleri çok şaşırttı.

Birce Akalay, Babil’in final yapmasından hemen sonra Bodrum’da gitti. Bir süre orada dinlenen oyuncu, İstanbul’a döndü ve bu kez de Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan bir dijital tiyatro oyununda rol aldı.

Oyuncunun yeni dizisi ile ilgili haberler de kısa bir süre önce duyuldu. Hayranlarının yeni bir dizide görmek için beklediği Birce Akalay, Netflix için çekilecek olan bir dizide rol alacak.

Birkaç gün önce ortaya çıkar haberi instagram sayfasından ‘Doğrudur’ diyerek doğrulayan oyuncu, Ay Yapım imzalı yeni dizisinden de ilk açıklamayı yapmış oldu böylece.

BİRCE AKALAY: "80’LERE IŞINLANDIK"

Ancak Birce Akalay’ın yeni dizisinde kiminle partner olacağı henüz belli değil. Kuş Uçuşu isimli dizinin hazırlıkları sürüyor. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yapacak.

Oyuncu, kuaförde çekilen bir görüntüsü ile hayranlarını merakta bıraktı. “Biz 80’lere ışınlandık’ notuyla aşağıdaki paylaşımı yapan oyuncu merakta bıraktı! Yeni imajını dizi için mi yaptı, dizi dönem dizisi mi gibi soruları da beraberinde getirdi bu paylaşım…

İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili durum da netleşecektir muhakkak…

