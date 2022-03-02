Birkan Sokullu'dan sevgilisine rapor!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birkan Sokullu (36), kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Serkan Keskin (44) ile birlikte yemekte buluştu. Sokullu ile Keskin, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da bulunan bir ocakbaşında objektiflere takıldı.

SEVGİLİSİNE BİLGİ VERDİ

Eda Gürkaynak'ın yanında olmadığı görülen Birkan Sokullu, telefonda sevgilisine mekana geldiklerine dair bilgi verdi. Aracından iner inmez Gürkaynak'ı arayan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını telefon görüşmesinde olduğunu söyleyerek, yanıtsız bıraktı.

2 YILDIR SÜREN AŞK

Son dönemin popüler oyuncusu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Sokullu, 3 yıldır iş insanı Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak'ın kızı Eda'yla aşk yaşıyor.



