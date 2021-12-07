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Birkan Sokullu: Hayatım sosyal medyada geçmiyor

07.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Birkan Sokullu, bilinmeyenlerini anlattı. "Hayatım sosyal medyada geçmiyor" diyen Sokullu, hesaplarını ve fotoğrafına gelen beğeni sayısını takip etmediğini açıkladı.

Birkan Sokullu: Hayatım sosyal medyada geçmiyor

Oyuncu Birkan Sokullu, meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'in 'Teras Noir' adlı YouTube kanalına konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sokullu, "Sosyal medya hesaplarını, beğenilerini, reytinglerini takip eder misin?" şeklindeki soruya şu sözlerle yanıt verdi:

Hiç ilişkim yok denebilir. Elbette yaptığım mesleğin farkındayım, insanların beklentilerinin ve sosyal medyanın gücünün de farkındayım, tamamen yok saymıyorum. Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum. Oradan sürekli takip ettiğim bir şey yok Meriç de bilir. Elbette arkadaşlarımın gönderdiği, kendi aramızda güldüğümüz bazı şeylere setteyken açıp baktığım oluyor ama hayatım orada geçmiyor. Eğer benim elimde telefon görüyorsanız muhtemelen satranç oynuyorumdur.

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