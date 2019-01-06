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Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Furkan Andıç'la ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Dilan Çiçek Deniz'in, Berrak Tüzünataç ile üç yıllık ilişkisini geride bıraktığımız yıl bitiren Birkan Sokullu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor?

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Dilan Çiçek Deniz ile ayrılan Furkan Andıç’ın geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz’in de yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Özge Acar’la görüntülenmesinin ardından, Dilan’dan da sürpriz bir aşk hamlesi geldi.

Dilan Çiçek Deniz, Berrak Tüzünataç’la 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Birkan Sokullu ile birlikte olduğu iddia edildi.

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CADDEBOSTAN’DA EL ELE DOLAŞTILAR

Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu arasında bir aşk yaşandığına dair ortaya atılan iddiaların temelinde ise çiftin geride bıraktığımız gün Caddebostan’da el ele görüldüğü söylentisi… Çiftin ilişkisinin iki hafta önce başladığı da yazılıp çizilenler arasında. (Sözcü)

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birkan sokullu Dilan Çiçek Deniz

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