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  4. Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı

Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı

18.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a kurban bayramı nedeniyle Erzurum'dan getirilen ve yetiştiricisi ile koyun koyuna uyuduğu görüntülerle gündem olan 850 kiloluk boğa 'Kral' satıldı.

Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında 31 yaşındaki Emrah Acar ile birlikte uyurken görüntülenen boğa, ilgi odağı olmuştu.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Kurban atış alanının gözdesi olan boğa 26 bin 500 liraya satıldı. 'Kankam' dediği boğadan ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade eden Acar, "Kral satıldı. Benim için çok zor. Satıldı gitti, moralimiz bozuldu. Çok üzgünüm ayrılacağım diye, kesecekler benim Kral'ımı. Ama kesilmesini çok istiyorum çünkü cennete gidecek, Allah için kesilecek. Onu çok özleyeceğim. Arife günü ayrılacağız. O güne kadar çok kalabalık olacağı için belki birlikte uyuma şansımız olmayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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