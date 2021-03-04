Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

Bitlis'te düşen askeri Cougar tipi helikopter, kahreden şehit haberlerinin gelmesinin ardından merak konusu oldu. Tam adıyla AS 532 Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir.

COGUAR TİPİ HELİKOPTER İLK 1977'DE UÇUŞA ÇIKTI

AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

COGUAR TİPİ HELİKOPTER TÜRKİYE'DE SIK KULLANILIYOR

İşte Cougar'ların kullanıldığı versiyonlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar'ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.

AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir. Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.