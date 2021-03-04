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Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

04.03.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

Bitlis'ten gelen son dakika 'heklikopter düştü' haberi sonrası Cougar tipi helikopterin ne olduğu ve özellikleri merak konusu oldu. Kahreden kazanın ardından bölgeden gelen fotoğraflar hava koşullarının çok kötü olduğunu gösterse de teknik bir arıza olup olmadığı da gündeme geldi. Peki Cougar tipi helikopterin teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Bitlis'te düşen askeri Cougar tipi helikopter, kahreden şehit haberlerinin gelmesinin ardından merak konusu oldu. Tam adıyla AS 532 Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir.

COGUAR TİPİ HELİKOPTER İLK 1977'DE UÇUŞA ÇIKTI

AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

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İşte Cougar'ların kullanıldığı versiyonlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar'ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.

AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir. Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

HELİOPTER KAÇ ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993'te karar verilen AS532'lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri'ne verildi.Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

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