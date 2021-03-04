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  4. Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 11 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 11 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

04.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 11 askerimiz şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. İlk bilgilere göre 9 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştı. Daha sonra gelen kahreden haberde şehit sayımız 11'e yükseldi. 2 yaralı askerimizin tedavilerine devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklama şu şekildeydi:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

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CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin düştüğü bölgeye gitti.

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KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan İHA da kaza yerinden ilk görüntüleri servis etti.

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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı Bitlis

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