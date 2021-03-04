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Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerin Türkiye'deki kazaları!

04.03.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerin Türkiye'deki kazaları!

Bitlis'teki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğarken, düşen Cougar tipi helikopterlerin güvenliği gündem oldu. Söz konusu uçağın bugüne kadar, Kuzey Irak, Isparta ve Şırnak'ta olmak üzere 3 kez düştüğü ve toplamda 28 askerin şehit olduğu belirtildi.

Bitlis'ten gelen acı haber Türkiye'yi kahretti. Tatvan kırsalında Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu 9 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri sonrası Cougar tipi helikopterlerin güvenliği gündem oldu.

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bugüne kadar Bitlis hariç, Türkiye'de 3 kazaya karıştığı ve bu kazalar sonucu 28 askerin şehit olduğu belirlendi.

1997'DE FÜZE İLE VURULDU

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler)

İKİNCİ KAZA ISPARTA'DA

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri neler?

2017 YILINDAKİ KAZA HALA HAFIZALARDA

Üçüncü kaza ise 2017 yılında Şırnak'ta meydana geldi.

Şenoba'dan havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş bulunuyordu. Kurtarma ekipleri kaza yerine ulaştıktan sonra ilk etapta 11 şehidin cenazesine ulaşıldı. Ardından 2 şehidin cenazesi de bulundu.

Şırnak'ta askeri helikopter düştü! 13 şehitŞırnak'ta askeri helikopter düştü! 13 şehit


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Anahtar Kelimeler:
Asker Bitlis Şırnak

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