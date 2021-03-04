Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerin Türkiye'deki kazaları!

Bitlis'ten gelen acı haber Türkiye'yi kahretti. Tatvan kırsalında Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu 9 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri sonrası Cougar tipi helikopterlerin güvenliği gündem oldu.

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bugüne kadar Bitlis hariç, Türkiye'de 3 kazaya karıştığı ve bu kazalar sonucu 28 askerin şehit olduğu belirlendi.

1997'DE FÜZE İLE VURULDU

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

İKİNCİ KAZA ISPARTA'DA

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.