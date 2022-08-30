Biyometrik fotoğraf fiyatı ne kadar? Biyometrik fotoğraf ücreti nedir?

Bir Türk vatandaşı kimlik yenileme, pasaport çıkartma, sürücü belgesi çıkartma ya da yenileme gibi çeşitli sebepler için resmi kurumlara başvuruda bulunabilir. Bu tür belgeler ya da kartlar için biyometrik fotoğraf gerekliliği bulunur.

Bir vesikalık fotoğrafı türü olan biyometrik fotoğrafların kuralları belli bir standarta göre belirlenmiştir. Bu standartlar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenmiştir. Biyometrik fotoğrafların adetlerine göre ücretlendirmeleri de sabittir. Ankara Ticaret Odası'nın düzenlediği ücretlendirme tablosuna bağlı olarak işlem yapılır.

Herhangi bir resmi kurum ya da kuruluş, resmi bir belge talep edildiğinde biyometrik fotoğraf isteyebilir. Bu fotoğraf çıkartılacak ya da değiştirilecek olan kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi resmi belgeler için kullanılmak üzere istenir.

Böyle bir durumda kişi en yakınındaki fotoğrafçıya giderek birkaç dakika içinde biyometrik fotoğraf çektirebilir. Bekleme süresi ise en fazla 10 ya da 15 dakika arasında değişiklik gösterecektir.

Biyometrik fotoğraf ücreti nedir?

Kişiler herhangi bir resmi belge ya da kimlik kartı için ilgili müdürlükler, belediyeler, vergi daireleri ve bunun gibi tüm resmi kurum ve kuruluşlarda başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında kendilerinden istenen belgeleri teslim etmekle yükümlü olurlar.

Bu belgeler arasında biyometrik fotoğraf da vardır. Belli başlı özellikleri olan biyometrik fotoğrafların ölçüleri, özellikleri ve kuralları dünya standartları kapsamında belirlenmiştir. Ücretlendirmeleri de yıllık belirlenen sabit rakamlar üzerinden yapılır.

Bu ücretlendirme standartı Ankara Ticaret Odası tarafından belirlenir ve yayınlanır. Ücretlerdeki değişiklik yalnızca fotoğraf adeti söz konusu olduğunda mümkün olur. Biyometrik fotoğraf boyutları da uluslararası alanda bir standarta bağlı olduğu için ücretlendirmeye hiçbir etkisi olmaz.

Örneğin dijital biyometrik bir fotoğrafın tek bir adet istendiği takdirde ücreti 48 TL olarak belirlenmiştir. İstenen fotoğraf sayısı arttıkça fiyatta da değişiklik olacaktır.

Biyometrik fotoğraf ne kadar tutar ve kaç adet çekilir?

Biyometrik fotoğraf talebi resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kişiye yapılır. İstenen biyometrik fotoğraf sayısı kişinin kurumdan talep etmiş olduğu belge ya da karta göre değişiklik gösterebilir.

Kişi bir kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesi gibi herhangi bir resmi evrak için talepte bulunduğu zaman dört adet, sekiz adet on iki adet ya da on altı adet fotoğraf vermesi gerekebilir.

Biyometrik fotoğraf fiyatları nelerdir?

Kişi, kendisinden istenen biyometrik fotoğrafı en yakınındaki herhangi bir fotoğrafçıya giderek çektirebilir. Fotoğrafçıya biyometrik bir fotoğraf istediğini ve hangi evrak ya da kart için kullanılacağını belirmesi önemlidir.

Biyometrik fotoğrafların ücretlendirmeleri her yıl güncellenir. Standart rakamların belirlendiği ücretlendirmeler resmi olarak Ankara Ticaret Odası tarafından takip edilmektedir.

Kişi, kaç adet fotoğraf çektirecekse bu adete göre fiyatlandırma yapılacaktır. Biyometrik fotoğrafların boyutları dünya standartlarında ve önceden belirlenmiştir. Bu sebeple biyometrik fotoğraf ücretlendirmelerine ölçülerle ilgili bir değişiklik olmadığı için boyut farkı yansıması yapılmaz.

2022 yılındaki fotoğraf adetine göre yapılan ücretlendirme tablosu şu şekildedir:

Dört adet biyometrik fotoğraf ücreti: 46 TL

Sekiz adet biyometrik fotoğraf ücreti: 52 TL

On iki adet biyometrik fotoğraf ücreti: 68 TL

On altı adet biyometrik fotoğraf ücreti: 74 TL



