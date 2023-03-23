Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne uyarlama mı? Gözler o tarihte!

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Melisa Sözen, Birand Tunca, Buçe Buse Kahraman, Eylül Tumbar, Deniz Karaoğlu gibi oyuncuların rol aldığı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi yarın Netflix'te yayınlanacak. İşte "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisine ilişkin detaylar detaylar...

"BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dİzisi otellerde kalarak kaçak bir hayat süren bişr anne ve kızının hikayesini anlatıyor.

Anne - kız krşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi de aralanmaya başlar.

"BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?" DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Birand Tunca,

Melisa Sözen,

Buçe Buse Kahraman,

Deniz Karaoğlu,

Hakan Boyay

Musa Uzunlar

"BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?" DİZİSİ UYARLAMA MI?

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi Perihan Mağden'in bir anne ile kızının travmatik ilişkisini ele aldığı aynı adlı romanından uyarlandı.

