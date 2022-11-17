MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Bize memelerini göster' diyerek taciz etmişlerdi! Euphoria yıldızı Sydney Sweeney galaya bakın nasıl geldi

'Bize memelerini göster' diyerek taciz etmişlerdi! Euphoria yıldızı Sydney Sweeney galaya bakın nasıl geldi

17.11.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan Sydney Sweeney, Met Gala kırmızı halısında paparazziler tarafından "Bize memelerini göster" denilerek taciz edilmişti. Sık sık iddialı rolüyle gündeme gelen güzel oyuncu son katıldığı gecede çok konuşulan göğüslerine metalik bir göğüs plakası taktı.

'Bize memelerini göster' diyerek taciz etmişlerdi! Euphoria yıldızı Sydney Sweeney galaya bakın nasıl geldi

Euphoria dizisinde Cassie rolüyle popülerlik kazanan Sydney Sweeney tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak iddialı sahneleri yüzünden "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek sitem etmişti.

Genç oyuncu göğüsleri yüzünden Met Gala kırmızı halısında da tacize maruz kalmıştı. Oyuncuya paparazziler "Bize memelerini göster" diye bağırarak şoke etmişti.

SPL5503290_063

Dizideki sahneler olay olmuştu! "Çıplak fotoğraflarımı alıp..." Dizideki sahneler olay olmuştu! "Çıplak fotoğraflarımı alıp..."

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney bu sefer de GQ Men of the Year Awards kırmızı halısında çok iddialıydı.

SPL5503290_070

Euphoria aktrisi, metalik bir göğüs plakası takarken tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı. Göğüs plakasında metal meme ucu detayı da gözlerden kaçmadı.

SPL5503290_079

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vasiyet yazdırıp annesinin evini üstüne almış... "Evli adamlarla..."Vasiyet yazdırıp annesinin evini üstüne almış... "Evli adamlarla..."
40 gün önce evlenmişti! Babasının evine döndü40 gün önce evlenmişti! Babasının evine döndü
Sosyal medyayı sallayan iddia! 'Bu ikili olmadı'Sosyal medyayı sallayan iddia! 'Bu ikili olmadı'
Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney

En Çok Okunan Haberler

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürüklüyor! Tek tek tespit edildi: Tüyler ürperten gerçekler

Ölüme sürüklüyor! Tek tek tespit edildi: Tüyler ürperten gerçekler

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.