'Bize memelerini göster' diyerek taciz etmişlerdi! Euphoria yıldızı Sydney Sweeney galaya bakın nasıl geldi

Euphoria dizisinde Cassie rolüyle popülerlik kazanan Sydney Sweeney tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak iddialı sahneleri yüzünden "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek sitem etmişti.

Genç oyuncu göğüsleri yüzünden Met Gala kırmızı halısında da tacize maruz kalmıştı. Oyuncuya paparazziler "Bize memelerini göster" diye bağırarak şoke etmişti.

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney bu sefer de GQ Men of the Year Awards kırmızı halısında çok iddialıydı.

Euphoria aktrisi, metalik bir göğüs plakası takarken tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı. Göğüs plakasında metal meme ucu detayı da gözlerden kaçmadı.



