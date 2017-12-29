Bizim Hikaye 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Bizim Hikaye 16. son bölümde hakimden evlilik şartı!

Bizim Hikaye 16. Bölüm Fox TV'de ekrana geldi ve sevilen dizinin son bölümünde Filiz, yurda yerleştirilen çocukları geri alabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Filiz, sabitr bir iş bulup eve düzen getirip babasını yol sokmak için adımlar attı ve bir de bu düzenli hayatın göstergesi olması için Cemil ile nişanlandı. Peki tüm bunlar Bizim Hikaye son bölümde çocukları almak için yeterli oldu mu? Mahkemeden nasıl bir karar çıktı?
EVLİLİK ŞART!
Dizinin son bölümünde her ne kadar mahkeme başkanı Filiz'in yaptıklarını olumlu karşılasa da çocuklarını velayetini vermek için nişanlanmış olmasını yeterli bulmadı ve evliliğin şart olduğunu söyledi. Vesayeti ancak evllilik sonrası vereceğini açıkladı. Bu karar mahkemedeki herkesi şok etti ki onların arasında Barış da vardı! Tabii bu karar sonrası Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacağı çok merak ediliyor?
FİLİZ, CEMİL İLE EVLENECEK Mİ?
Son bölümde alınan karar sonrası Bizim Hikaye fanlarının gözü Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanına döndü. Filiz'in çocukları geri alabilmek için Cemil ile evlenip evlenmeyeceği merak ediliyor. Bununla ilgili ipuçları Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ile paylaşılabilir.
Bizim Hikaye yeni bölüm ile ilgili ipuçları verecek 17. bölüm fragmanının Cumartesi veya Pazar günü çıkması bekleniyor. Dizinin ilk yeni bölüm fragmanı genellikle Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.
Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.
Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.
Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?
Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.
Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.