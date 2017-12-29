Bizim Hikaye 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Bizim Hikaye 16. son bölümde hakimden evlilik şartı!

Bizim Hikaye 16. Bölüm Fox TV'de ekrana geldi ve sevilen dizinin son bölümünde Filiz, yurda yerleştirilen çocukları geri alabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Filiz, sabitr bir iş bulup eve düzen getirip babasını yol sokmak için adımlar attı ve bir de bu düzenli hayatın göstergesi olması için Cemil ile nişanlandı. Peki tüm bunlar Bizim Hikaye son bölümde çocukları almak için yeterli oldu mu? Mahkemeden nasıl bir karar çıktı?

EVLİLİK ŞART!

Dizinin son bölümünde her ne kadar mahkeme başkanı Filiz'in yaptıklarını olumlu karşılasa da çocuklarını velayetini vermek için nişanlanmış olmasını yeterli bulmadı ve evliliğin şart olduğunu söyledi. Vesayeti ancak evllilik sonrası vereceğini açıkladı. Bu karar mahkemedeki herkesi şok etti ki onların arasında Barış da vardı! Tabii bu karar sonrası Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacağı çok merak ediliyor?

FİLİZ, CEMİL İLE EVLENECEK Mİ?

Son bölümde alınan karar sonrası Bizim Hikaye fanlarının gözü Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanına döndü. Filiz'in çocukları geri alabilmek için Cemil ile evlenip evlenmeyeceği merak ediliyor. Bununla ilgili ipuçları Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ile paylaşılabilir.