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Bizim Hikaye 28. bölüm 2. fragmanı: Kapıyı çalan kim? (Bizim Hikaye son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de perşembe günleri ekrana gelen Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Filiz ile Barış konuştuğu sırada kapıyı kim çalıyor, kim geldi merak ediliyor. Cem'in gittiğini öğrenen Barış, Filiz'e bunu sormak için evine gider. İkili aralarında konuşurken kapı çalınır. Hem Filiz hem de Barış'ı şaşırtan kapıya gelen kişi kim? Filiz'in annesi mi, Hülya mı, Cem mi? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı...

Bizim Hikaye 28. bölüm 2. fragmanı: Kapıyı çalan kim? (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 28. yeni bölüm 2. fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümde Barış, Ömer'in neyin peşinde olduğunu öğrenmek ve bunu Filiz'e anlatmak derdindedir. Fakat bu iş başına büyük bela açacaktır. Zeynep'in kaçırıldığını görüp peşine düşen Ömer, kafasına aldığı darbe ile yere yıkılır. Bu sahneden sonra Ömer'e ne olduğu merak edilmekteydi. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Barış ile Filiz'in karşılıklı konuşmaları ekrana geliyor. İkilinin arası, Barış'ın Hülya ile olan ilişkisi nedeniyle uzun süredir açıktır. Cem'in gittiğini öğrenen Barış, Filiz'den özür diler. Bu sırada çalınan kapıyı açmaya giden Filiz ve arkasındaki Barış'ı gelen ziyaretçi şok ediyor. Peki gelen kim? Cem mi, Hülya mı, Filiz'in annesi mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.

Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır.

Asım’ın korkusuyla yaşayan Hikmet için bir çıkar yol arayan Filiz, bir kez daha Ömer’in tavsiyesine uyar. Ancak bu tavsiye Hikmet’in pek de hoşuna gitmeyecektir. Hikmet’in güvenliğini sağlamak için gereken parayı toplamak için Rahmet tekrar dövüşmeye başlar ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Başını iyice belaya soktuğunda Barış yardımına koşar. Bu sırada Zeynep’in babasını aramaya koyulan Tufan, Yeliz’in karanlık geçmişini ve Zeynep’in gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?

Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı Müjde ile derttedir. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters teper. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmektedir fakat Müjde henüz son hamlesini yapmamıştır.

Bizim Hikaye 27. son bölümü izle

Babasıyla yeniden yüzleşen Barış, ona boyun eğmemekte kararlıdır. Bir yandan babasına olan borcuna çözüm arayan, bir yandan da Filiz’i Ömer konusunda ikna etmeye çalışan Barış, kendini büyük bir tehlikenin içinde bulacaktır.

BİZİM HİKAYE 28. BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Fikri, Şeyma ile nişan hazırlığı içindeyken Müjde'nin son dakika süprizi ile şok olur. Bir anda Şükran'ı karşısında gören Fikri ve Şeyma ne yapacak? Ömer'in esas niyetini öğrenmek ve Filiz'e göstermek isteyen Barış ise kendini büyük bir tehlikeye atar. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında herkes Zeynep'i ararken Ömer'in planı ise işlemeye devam etmektedir. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı...

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