Bizim Hikaye 28. bölüm 2. fragmanı: Kapıyı çalan kim? (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 28. yeni bölüm 2. fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümde Barış, Ömer'in neyin peşinde olduğunu öğrenmek ve bunu Filiz'e anlatmak derdindedir. Fakat bu iş başına büyük bela açacaktır. Zeynep'in kaçırıldığını görüp peşine düşen Ömer, kafasına aldığı darbe ile yere yıkılır. Bu sahneden sonra Ömer'e ne olduğu merak edilmekteydi. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Barış ile Filiz'in karşılıklı konuşmaları ekrana geliyor. İkilinin arası, Barış'ın Hülya ile olan ilişkisi nedeniyle uzun süredir açıktır. Cem'in gittiğini öğrenen Barış, Filiz'den özür diler. Bu sırada çalınan kapıyı açmaya giden Filiz ve arkasındaki Barış'ı gelen ziyaretçi şok ediyor. Peki gelen kim? Cem mi, Hülya mı, Filiz'in annesi mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.