Bizim Hikaye 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye'de Fikri'nin düğünü var!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye'nin yeni sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üzerine atılan suç nedeniyle cezaevine giren Filiz, tahliye olmasının ardından her şeyin değişmiş olduğunu gördü. Sevgilisi Barış'ın ortada kaybolduğunu öğrenen Filiz, Barış'ın eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata başladığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Babası Fikri ise Melek'le evlenmiş ve eşinin serveti sayesinde lüks bir hayat yaşamaya başlamıştı. Geçen hafta ekrana gelen son bölümde ise, kardeşlerini babası Fikri'nin yaşadığı lüks evden almak isteyen Filiz'e bir darbe de kardeşlerinden geldi. Zengin hayatına iyice alışmış olan Minibollar eski hayatlarına dönmek istememekte ve ablalarına karşı ilk defa ciddi şekilde cephe aldılar.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’tan hayatının darbesini yiyen Filiz, bundan sonra kalbini bütün erkeklere kapatmış, kendini sadece kardeşlerine adamaya karar vermiştir. Fakat çok geçmeden ikinci darbe de Minibollardan gelir. Zengin hayatına iyice alışmış olan Minibollar eski hayatlarına dönmek istememekte ve ablalarına karşı ilk defa ciddi şekilde cephe almaktadırlar. Küçük kardeşlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Filiz’in artık tek amacı onları geri kazanmaktır. Bunun içinse para kazanması gerektiğini farkındadır. Bu yolda en büyük destekçileri Çiçek ve Tülay olur ama işler umdukları gibi gitmez ve en kötüsü ise hayat Filiz’i en beklemediği yerde Barış’la sınamaya devam eder.



