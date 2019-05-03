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Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış boşanacak mı? Rahmet'ten şok itiraf! Bizim Hikaye 68. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 01:12 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 68. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin son bölüm finalinde, Barış ve Filiz arasındaki sular henüz durulmamışken bir şok daha yaşanıyor. Restoranda Rahmet, Barış'a bağırarak Filiz'i aldattığını ve bir kadınla otelde gördüğünü söylüyor. Rahmet çocuklara da Barış ve Filiz'in boşanacaklarını açıklıyor. Restorana gelen polisler ise mühürlü iş yerini açmaktan Barış ve Filiz'i gözaltına alıyor. İşte Bizim Hikaye 68. son bölüm final sahnesi.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 2 Mayıs Perşembe akşamı 68. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölüme Barış ve Filiz arasındaki kriz damga vurdu. Tufan ise Almanya'ya kaçak gitmek isterken sınırı geçemeden polise yakalandı. Barış'ın doktor arkadaşıyla Bursa'ya konferansa gitmesi Filiz'i çileden çıkardı. Filiz, Barış'a boşanmak istediğini söyledi.

BİZİM HİKAYE 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisinin 10 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 69. yeni bölüm fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikri’nin Minibolları düşürdüğü durum okulda ciddi bir krize neden olur. Filiz’le Barış aralarındaki fırtınalara rağmen çocuklar için geçici de olsa bir araya gelmek zorunda kalır. İkisi birlikte şimdi çocukların okuldan atılmamalarını sağlamak için diğer velilere düzgün bir aile olduklarını ispatlamak için lokantada bir yemek düzenlemek zorundadırlar. Barış ise bu süreçte Zihni’den aldığı akılla Filiz’in kendisine olan direncini kırmak için uğraşacaktır. Tüm bunlar olurken yaşananlardan dolayı kendini kötü hisseden Neslihan, Filiz’le konuşmaya karar verir. Çocukların ise amcalarına yaptıkları haksızlığı telafi etmek için güzel bir planı vardır. Ancak lokantada tuhaf aksilikler bir türlü yakalarını bırakmaz. Tam her şeyi atlattıklarını düşündükleri anda herkesin iyi niyetle kurduğu plan üst üste gelir ve Filiz kendini bir kez daha kıyametin tam ortasında bulur.


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