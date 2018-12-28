Bizim Hikaye'de Tülay şoku! Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye'den ayrıldı mı?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.

NESRİN CAVADZADE BİZİM HİKAYE'DEN NEDEN AYRILDI?

Bizim Hikaye'nin yapımcısı Med Yapım da Nesrin Cavadzade'nin ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu. Med Yapım'ın açıklamasında, 'Sevgili oyuncumuz #NesrinCavadzade bu akşam #BizimHikaye’ye veda ediyor. 53 bölümdür canlandırdığın Tülay karakteriyle hikayemize renk kattın. Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız. En kısa sürede yepyeni bir Med Yapım projesinde yeniden birlikte olmak üzere... Hoşçakal Tülay' ifadeleri kullanıldı.