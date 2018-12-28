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Bizim Hikaye'de Tülay şoku! Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye'den ayrıldı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 53. son bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Bizim Hikaye'de Tülay ve Tufan Almanya'ya gitme kararı aldı. Dizinin sevilen karakteri Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade de son bölümde Bizim Hikaye'ye veda etti. Peki Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye'den neden ayrıldı? Dizinin yapımcısı Med Yapım da Nesrin Cavadzade'ye veda mesajı yayınladı.

Bizim Hikaye'de Tülay şoku! Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye'den ayrıldı mı?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.

NESRİN CAVADZADE BİZİM HİKAYE'DEN NEDEN AYRILDI?
Bizim Hikaye'nin yapımcısı Med Yapım da Nesrin Cavadzade'nin ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu. Med Yapım'ın açıklamasında, 'Sevgili oyuncumuz #NesrinCavadzade bu akşam #BizimHikaye’ye veda ediyor. 53 bölümdür canlandırdığın Tülay karakteriyle hikayemize renk kattın. Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız. En kısa sürede yepyeni bir Med Yapım projesinde yeniden birlikte olmak üzere... Hoşçakal Tülay' ifadeleri kullanıldı.

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Yurtdışı projelerine ağırlık veren Nesrin Cavadzade'nin dünyaca ünlü diziiLa Casa De Papel'de rol alacağı konuşuluyordu. Nesrin Cavadzade'nin yeni sezon çekimleri süren La Casa De Papel için Bizim Hikaye'den ayrıldığı iddia edildi.

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BİZİM HİKAYE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.


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