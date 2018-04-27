Bizim Hikaye dizisinde Fikri'den Yaşar Usta'yı akıllara getiren sahne! 'Çocuklarımdan uzak dur'

Fox TV'de başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur, Yağız Can Konyalı, Nesrin Cavadzade'nin oynadığı Bizim Hikaye'nin 31. bölümünde Barış'a babasından büyük bir darbe geldi. Barış'a ait olan evlere haciz getiren babası, hem Filiz ve kardeşlerini hem de oğlunu sokakta bıraktı. Elibol ailesinin yardımına Tülay ve Tayfun koşarken, Barış ise babasının karşısına çıkarak hesap sordu. Tam o anlarda ise hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti.
FİKRİ PARAYI NEREDEN BULDU?
Çocuklarını sokağa attıran Barış'ın babasının işyerine gelen Fikri, elinde para dolu bir çantayla karşısına dikildi. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Bizim Aile'deki Yaşar Usta sahnesini getiren finalde, Fikri 'Bize evimizi geri ver. Al bu parayı ve çocuklarımdan uzak dur' dedi. Para dolu çantayı masaya koyan Fikri'nin bu hareketi Barış'ı da şoke etti.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Ayla ise Barış’ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet’in yaptıklarına göz yumar.
Filiz ise ilk defa bu kadar çaresiz hissetmektedir. Artık elinden bir şey gelmediğini düşünen Filiz’i ayakta tutan, sevdiklerinin ve Barış’ın desteği olur. Başlarını sokacak yeni bir ev bulana kadar Filiz ve kardeşleri birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmaya çalışırlar. Elibollar’ın başına gelenleri sonradan öğrenen Cemil artık mahallede hakkında konuşulanlardan bıkmıştır. Filiz’le bu durumu düzeltmesi için konuşurken Filiz beklenmedik bir çıkışla tüm mahalleyi şaşırtır. Artık iyice deliye dönen Cemil, kendisine yapılanların bedelini ödetecektir.
Hala elmasların peşinde olan Ömer, Filiz’e hem yakınlaşmak hem de elmasların yerini öğrenmek için farklı bir yol dener. Tülay ise Tufan’ın son zamanlarda bir şeyleri gizlemesinden ve yalan söylemesinden çok şüphelenmiştir. Tufan’ı takip eden Tülay, şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmek üzeredir. Sokakta kalmaktan kurtulmak için seferber olan Elibollar, büyük küçük demeden çözüm bulmanın yollarını ararlar. Birlikte mücadele ederlerken “yuva” denilen şeyin dört duvardan ibaret olmadığını bir kez daha anlamış olurlar Ailesinin düştüğü durumu görmezden geliyormuş gibi görünen Fikri ise sonunda yine herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.
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