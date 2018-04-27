Bizim Hikaye dizisinde Fikri'den Yaşar Usta'yı akıllara getiren sahne! 'Çocuklarımdan uzak dur'

Fox TV'de başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur, Yağız Can Konyalı, Nesrin Cavadzade'nin oynadığı Bizim Hikaye'nin 31. bölümünde Barış'a babasından büyük bir darbe geldi. Barış'a ait olan evlere haciz getiren babası, hem Filiz ve kardeşlerini hem de oğlunu sokakta bıraktı. Elibol ailesinin yardımına Tülay ve Tayfun koşarken, Barış ise babasının karşısına çıkarak hesap sordu. Tam o anlarda ise hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti.

FİKRİ PARAYI NEREDEN BULDU?

Çocuklarını sokağa attıran Barış'ın babasının işyerine gelen Fikri, elinde para dolu bir çantayla karşısına dikildi. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Bizim Aile'deki Yaşar Usta sahnesini getiren finalde, Fikri 'Bize evimizi geri ver. Al bu parayı ve çocuklarımdan uzak dur' dedi. Para dolu çantayı masaya koyan Fikri'nin bu hareketi Barış'ı da şoke etti.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Ayla ise Barış’ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet’in yaptıklarına göz yumar.