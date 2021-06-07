Black Shark 4 için yeni versiyon

8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bu yapılandırmanın fiyatı 2,999 CNY (470 dolar/385 euro) olarak karşımıza çıkıyor. Black Shark 4'ün 8GB/256GB varyantının fiyatı 12GB/128GB versiyonuyla aynı. Bu nedenle satın alma kararı sadece daha fazla RAM veya depolama isteyip istemediğinize bağlı. Diğer varyantlar 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 12GB/256GB konfigürasyonları ile geliyor. Fiyatları ise sırasıyla şu şekilde: 2.499 CNY (390 dolar/320 euro), 2.699 CNY (420 dolar/345 euro) ve 3.299 CNY (515 dolar/425 euro).

BLACK SHARK 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Black Shark 4, Snapdragon 870 işlemcisi tarafından destekleniyor, Android 11 tabanlı JoyUI 12.5 çalıştırıyor ve telefon 6.67 inçlik 144Hz FullHD+ Super AMOLED ekrana sahip. Ekranda 20MP selfie kamerası için bir delik bulunurken, birincil kamera 48MP kullanıyor. Cihazda sensörler, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro birimleri ile arka kapakta yatay olarak hizalanmış. Black Shark 4 Pro modelinde Snapdragon 888’e yer verilirken standart modelde ise Snapdragon 870 kullanılmış. Batarya kısmında ise 120W şarjlı 4.500 mAh pil karşımıza çıkıyor. Black Shark 4 ayrıca oyun deneyimini geliştirmek için fiziksel tuşlara sahip.