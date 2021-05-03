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Black Shark 4 neler sunuyor?

03.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun telefonları söz konusu olduğunda Black Shark göz ardı edilemeyecek markalardan biri. Bu duruma en büyük örnek Black Shark 4.

Black Shark 4 neler sunuyor?

Çoğunuz zaten 2018’de kurulduğundan beri bu markanın oyun telefonlarına odaklandığını biliyorsunuz, ancak markanın başka bir tanınmış marka olan Xiaomi tarafından yapılan yatırım ve çalışmalarla desteklendiğini söyleyelim. Bu Black Shark modellerinde, bazı özellikler bize MIUI tabanlı işletim sistemi ve tabii ki fiyat/performans gibi tipik Xiaomi dokunuşlarını hatırlatıyor.

Black Shark 4 modelini diğerlerinden ayrı kılan özelliklerinden biri fiyatı. Blackshark 4’ün global versiyonunun fiyatı 499 dolar’dan başlıyor ve resmi olarak şu anda piyasada. Telefonun Çin’deki popülaritesi göz önüne alındığında, yakında stokta kalmaması muhtemel. Şu anda oyun telefonu almayı düşünüyorsanız en büyük adayınız bu telefon olabilir.

BLACK SHARK 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4, 144Hz 1080P delikli ekrana sahip. Ve bu ekran, Mi 11 serisinde de karşımıza çıkan Samsung E4 paneli kullanıyor.

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Blackshark 4’teki Snapdragon 870 yonga seti, herhangi bir performans sorunu olmadan neredeyse tüm Android oyunlarını halihazırda idare edebiliyor. Gerçek testte, telefonda uzun süre oyun oynadıktan sonra gözlerim gerçekten rahatsız olmadı. 4.500mAh kapasitesinin pil ömrü bize sürprizler getirmedi ve bu pil, bir oyun telefonu olarak performansıyla gerçekten eşleşmiyor. Ama 120W hızlı şarj desteği mevcut ve bu destek ile birlikte tam şarj 16 dakika sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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