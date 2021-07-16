Black Widow, 200 milyon dolar barajını aştı! Küresel gişede başarısı alkış topladı

Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan Black Widow filmi gişede önemli bir başarı elde etti. 200 milyon dolarlık küresel gişe başarısının yanında yayına girdiği Disney Plus'ta da en az 60 milyon dolar daha hasılat elde etti.

Yönetmenliğini Cate Shortland'in yaptığı Black Widow'da Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour ve Rachel Weisz rol alıyor.

BLACK WIDOW KONUSU

Natasha Romanoff (Black Widow) geçmişiyle bağlantılı ve tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar. Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan önce ardında bıraktığı parçaları birleştirmek zorunda kalır. Avengers: Endgame filmi aracılığıyla Iron Man ile birlikte Marvel'dan ayrılan Natasha Romanoff, Black Widow sayesinde bir veda imkanı bulacak.



