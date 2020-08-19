Bloomberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği 'müjde' belli oldu iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası açıklayacağı müjde merak konusu olmuştu.

BLOOMBERG: TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI KEŞFETTİ

Bloomberg'in son dakika haberine göre Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti. Bloomberg iddiasını 2 Türk yetkiliye dayandırdı. Bu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



