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Blueback filmine üç oyuncu birden

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.02.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Blueback filmine üç oyuncu birden

Avustralya aile dramı Blueback'in oyuncu kadrosu şekilleniyor. Filme son olarak Mia Wasikowska, Radha Mitchell ve Eric Bana katıldı.

Robert Connolly'nin yönetmen koltuğuna geçeceği Avustralya yapımı dram filmi Blueback'in oyuncu kadrosuna üç isim eklendi. Yıldız oyuncular Mia Wasikowska, Radha Mitchell ve Eric Bana, Blueback'in başrolünü üstlenecek. Ayrıca ilk kez uzun metraj bir filmde boy gösterecek olan Ariel Donoghue ve Ilsa Fogg, onlara eşlik edecek.

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Blueback'in yardımcı oyuncuları arasında Liz Alexander, Albert Mwangi ve Clarence Ryan bulunuyor. Filmin çekimleri Batı Avustralya'da bulunan Ningaloo Resifi'nde yapılacak. Ningaloo, Mid West ve Büyük Güney sahilleri arasında bulunuyor.

BLUEBACK HAKKINDA

Tim Winton'ın 1997 yılında kaleme aldığı ödüllü romandan uyarlanacak olan Blueback'in konusu şöyle olacak: Henüz çocuk yaşta olan Abby, okyanusta dalış yaptığı zaman vahşi bir deniz canlısıyla arkadaş olur. Ama Abby, bu arkadaşının peşinde kaçak avcıların olduğunu fark eder ve arkadaşını korumak üzere bir maceraya atılma kararı alır.

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