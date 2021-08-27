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  4. BM'den Afganistan açıklaması! "Bu en kötü senaryo" deyip sayı verdiler

BM'den Afganistan açıklaması! "Bu en kötü senaryo" deyip sayı verdiler

27.08.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteci ajansı (UNHCR), yarım milyona kadar Afgan'ın ülkesini terk edebileceğini bunun en kötü senaryo olduğunu açıkladı.

BM'den Afganistan açıklaması! "Bu en kötü senaryo" deyip sayı verdiler

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte ülkede başlayan kaos devam ediyor. En son dün başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede peş peşe 6 bombalı terör saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ/Horasan üstlendi.

"YARIM MİLYON İNSAN ÜLKEYİ TERK EDEBİLİR"

Reuters'ın haberine göre ülkedeki durumuna ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteci ajansı (UNHCR), yarım milyona kadar Afgan'ın ülkesini terk edebileceğini ve tüm komşu ülkelerin bu sığınmacılar için sınırlarını açık tutmasını talep etti.

"Sayı bakımından, bölgede yaklaşık 500 bin yeni mülteci için hazırlık yapıyoruz. Bu en kötü senaryo" diyen BM mülteciler yüksek komiserliği başkan yardımcısı Kelly Clements, "Her ne kadar bu noktada dışarıya doğru büyük çaplı Afgan akışı görmemiş olsak da, Afganistan'ın içindeki durum beklenenden daha hızlı gelişti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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