Kabil saldırılarında yeni görüntüler ortaya çıktı! Cesetler kanalizasyona yığıldı, ölü sayısı arttı

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede meydana gelen patlamalar tüm dünyayı sarstı. Ülkede yaşanan bu kanlı saldırıda BBC, saldırılardaki ölü sayısının 90’a çıktığını, en az 150 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İngiliz gazete The Sun'a göre ise ölü sayısı 100'den fazla. Ölen ABD askerlerinden 12 tanesinin deniz piyadesi ve birinin de donanma görevlisi olduğu belirtildi.

Taliban yetkilileri Reuters'e verdiği demeçte ise, saldırılarda en az 72 Afgan'ın öldürüldüğünü söyledi.

Patlama sonrası ajansların ve sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fotoğraf kareleri yürek burktu. Sosyal medyada yayılan bir videoda ölenlerin bir kısmı pis sularda yüzüstü yatarken, yaralı görünen diğerleri oturuyor ve yardım bekliyor gibiydi.

Son 12 gün içinde binlerce kişi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından tahliye edilmeyi umarak havaalanında toplandı.

Korkunç terör saldırıları, cumhurbaşkanının Afganistan'daki kaosu daha da kötüleştiren birkaç başarısızlıkla suçlanmasının ardından Joe Biden'ı görevden almak için yeni bir baskı yarattı.

''SORUMLULAR BIDEN VE HARRIS YÖNETİMİ''

Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminin Afganistan'ı ele alış biçimini eleştiriyor.

Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, görevden alınma çağrısı yapanlar arasındaydı ve tweet attı: Kabil havaalanında patlamalar. Tüm bunların sorumlusu Biden/Harris yönetimi.

