BM yetkilisi Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesini ziyaret etti: Beklenmedik protesto! "Şimdi mi geldiniz?

Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı isyanlar Suriye'deki 61 yıllık Baas iktidarını devirdi. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından Suriye'de ve bölgede tüm dengeler değişti. Yaşanan olaylar çerçevesinde en dikkat çeken şey ise rejimin işkence merkezi olarak kullanılan başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntülerdi. BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Sednaya'yı gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaretiyle ilgili "Burada gördüğümüz şey tarif edilemez bir dehşet" ifadelerinde bulunan Pedersen, Suriyeli bir mahkumun yakını tarafından da tepkiyle karşılandı.

SEDNAYA HAPİSHANESİNDEKİ MAHKUM YAKININDAN TEPKİ

"Şimdi mi geliyorsunuz? Çok geç. Artık seni istemiyoruz, git, git!." Sednaya Hapishanesi’ndeki yakınlarına halen ulaşılamayan Suriyeliler, BM Suriye Özel Temsilcisi’ne böyle tepki gösterdi.

Suriyeli kadın, BM Temsilcisi’nin aracına ayakkabısını fırlattı.

BM SURİYE TEMSİLCİSİ ESAD'IN İŞKENCE MERKEZİNİ GEZDİ

Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bazı kişilerle görüştüğünü, onların yaşadıkları dehşetin anlatılamaz olduğunu belirten Pedersen, tüm mağdur ve ailelere saygılarını iletti.

Pedersen, ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini kaydederek, Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin belgelerin muhafaza edilmesi gerektiğini ve bunun, adaletin sağlanması için kritik olduğunu söyledi.

"BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY TARİF EDİLEMEZ BİR DEHŞET"

Pedersen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Yapılması gerekenler için, hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için bu sürecin ailelere, hayatta kalanlara ve mağdurlara destekle başlaması ve kanıtları korumamızla başlaması gerekiyor. Bu son derece önemli. Daha önce de söylediğim gibi bugün burada gördüğümüz şey tarif edilemez bir dehşet ve dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmamalı. Adalet sayesinde bu olayın peşini bırakmayız ve bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Adaletin sağlanması için belgelerin saklanması gerektiğini bir kez daha vurgulayan BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, “belgeleri muhafaza ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Bu son derece kritik bir konu ki” dedi.

“Bu işe başladığım ilk günden itibaren tutuklular üzerinde çalışıyorduk” diyen Pedersen “Bu, elbette Suriye iç savaşının ve daha önceki yılların çok sayıda trajedisinden biri. Dediğim gibi, bunun gerçekten ama gerçekten sona ermesi ve bir daha tekrarlanmaması gerekiyor. Hayatta kalanları ve ailelerini desteklediğimizden emin olalım. Hepimize her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var” açıklamasını yaptı.