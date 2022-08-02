Bob Dylan'ın 'cinsel istismar' davasında karar

Müzisyen Bob Dylan'ın 1965'te 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı davada karar çıktı.

CNN’in haberine göre; Dylan’ın avukatları, istenen kanıtların sunulmadığını davadaki temel olgusal iddialarla doğrudan ilgili kanıtların olmadığını savundu.

İddialar arasında Bob Dylan'a şu an 56 yaşında olan davacıya yönelik cinsel taciz, istismar, uyuşturucu kullandırma ve fiziksel şiddet gibi suçlamalar yer alıyordu.

ABD New York'ta görülen dava, geçen zaman da göz önüne alınarak düşürüldü. Mahkeme kayıtlarına göre iddia sahibi kadın, daha önce yaptığı açıklamada Dylan'ın şöhretini kullanarak kendisinin güvenini kazandığını, cinsel istismarda bulunmak üzere onu kontrol altında tuttuğunu ifade etmişti.

