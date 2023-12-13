Böbrek taşı nedir? Böbrek taşı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek ve iç organları da koruyabilmek için en önemli noktalardan biri de günlük olarak yeterince su tüketmektir. Eğer vücutta yeterli ölçüde su bulunmazsa iç organlar zarar görebilir ve böbreklerde taşlar ve kristaller oluşabilir. Gün içindeki su tüketimi yeterli olmazsa idrar ile birlikte atılan taş öncüsü maddelerin yoğunlukları artar ve idrar asidik hale gelir. Bu nedenle de böbrek taşı oluşumu başlar.

Böbrek taşı nedir?

Böbrek taşı, böbrek kanalları içinde gelişir ve net olarak belli nedenlere bağlı olmayabilir. Bazı minerallerin birleşmesi ile oluşan sert yapılar böbrek taşı olarak isimlendirilmiştir. Kadınlara oranla erkeklerde üç kat daha yaygın olarak görülür. Eğer bir vücutta bir kez böbrek taşı oluşursa tekrarının olması muhtemeldir. Taşlar tamamen yok edilmiş olsa bile tekrar oluşabilir.

Her yaştan kişilerde böbrek taşı oluşumu görülmesi mümkündür. Ancak bu durum ağırlıklı olarak otuzlu yaşlarda daha çok görülmektedir. Tedavi edilmediği zaman taşlar nedeni ile böbrek kanalları tıkanır. Bu tıkanma da böbrek içinde basınç artmasına neden olur ve şiddetli ağrılar olarak kendini gösterir. Ayrıca organ fonksiyonlarında bozulmalar görülür. Böbrek taşı tespit edilen bireyler, ağrılar çok şiddetli olmasa da vakit kaybetmeden doktora görünmeli ve doktorun uygun gördüğü tedaviye başlamalıdır.

Böbrek taşı oluşumu çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Tam olarak bir nedene bağlı geliştiği belirtilmese de genetik nedenlerle de böbrek taşı oluşumu söz konusu olabilmektedir. Ailede böbrek taşı olan kişilerin bu rahatsızlığı yaşama ihtimallerinin daha yüksek olduğu kabul edilir. Ayrıca yeterince su tüketilmemesi ya da yanlış beslenme durumları da böbrek taşı oluşumunu tetikleyici görülmektedir. Obezite, daha önce böbrek taşı oluşmuş olması gibi nedenler dışında şu nedenlerle böbrek taşı oluşması da muhtemeldir:

Tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarının oluşması

Gut hastalığının bulunması

Kronik olarak yaşanan bağırsak sorunları

Doğuştan gelen böbrek anomalileri

Böbrekler ile ilgili başka bir hastalığın bulunması

Yeterince hareket edilmemesi ve fiziksel aktivitelerin yetersiz kalması

Bilinen en yaygın böbrek taşı oluşumu belirtileri şunlardır:

Şiddetli bel ağrıları

Bulantı

Kusma

İdrarda kan olması

Şiddetli karın ağrıları

Şiddetli göğüs ağrıları

Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşı tedavisi, böbrek taşı türlerine göre de değişiklik gösterebilir. Böbrek taşı rahatsızlığı kendi içinde şu şekilde çeşitlere ayrılmıştır:

Kalsiyum taşları: Böbrek taşı olaylarının %75 civarı bu türden oluşur.

Ürik asit taşları: Genel olarak yüksek protein içeren diyetler yapan kişilerde görülür.

Enfeksiyon taşları: Genel olarak idrar yolunda oluşan enfeksiyonlardan kaynaklanır. Çok hızlı büyür ve bu nedenle de çok ciddi böbrek sorunlarına ve hasarlarına yol açar.

Sistin taşları: Nadir görülen bir böbrek taşı türüdür. Genel olarak metabolizma ile ilgili sorunlardan kaynaklanır.

Böbrek taşı teşhisi koyulması için bazı testler yapılmalıdır. Röntgen, idrar analizi, bilgisayarlı tomografi, üreteroskopi ve ultrasonografi bu testlerden bazılarıdır. Çeşitli laboratuvar testleri ve tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak teşhis konur. Eğer böbrek taşı net olarak tespit edilirse tedavi başlatılır.

Oluşan taşların türü ve boyutları tedavinin seçiminde de etkilidir. Çünkü tedavide uygulanan yöntemler bu özelliklere göre belirlenir. Böbrek taşı tedavisinde kullanılan bazı yöntemler safra kesesi taşlarını temizlemede de kullanabilir. Bazı böbrek taşları birtakım ilaçlar ile giderilebilirken taşın özelliğine göre ameliyat da gerekebilmektedir.

Daha önceki yıllarda büyük olan taşlar için ameliyat dışında bir seçenek yokken, bugün ilaçlarla tedavi daha büyük taşlar söz konusu olduğunda da tercih edilebilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tıbbın da ilerlemesinin faydalı olduğu tedavilerden biri de böbrek taşı tedavisidir. Tedaviden sonra yeniden taş oluşumunu engelleyebilmek için doktorun önerdiği korunma yöntemlerini de uygulamak gerekir.







