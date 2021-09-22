Bodrum’a kötü haber! Su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu

Turizm göz bebeği Bodrum’un tek su kaynağı olan Mumcular Barajı yüzde 10’un altına düşünce Bodrum’a giden su kesildi. İlçeye Geyik Barajı'ndan su verilmeye başlandı. Barajın çekilmesinin ardından 40 yıl önce sular altında kalan Bodrum - İzmir karayolu ortaya çıktı. Barajdaki suların çekilmesiyle, yaklaşık 66 yıllık olduğu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılar da gün yüzüne çıktı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’de en çok yağış alan 2’ci il olan Muğla, yağışlarda 4’düncü sıraya düştü.

40 YIL SONRA ARAÇ GEÇTİ

40 yıldır kullanılmayan ve sular altından kalan Bodrum - İzmir karayolu tekrar ortaya çıkınca yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek için kuruyan Mumcular Barajı'nın içerisine kadar girdi. Barajın içerisinde bulunan bazı yapıların da gün yüzüne çıktığı görüldü.

BODRUM'UN SUYU BİTTİ

Pandemi sürecinde yazlık konut sahiplerinin de ilçeye yerleşmesiyle birlikte Bodrum'un nüfusu 181 binden yaklaşık 500 bine çıktı ve su tüketimi arttı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kuruyan Mumcular Barajı'ndan Bodrum’a giden su hattını kapattı. Milas’ta bulunan Geyik Barajı'ndan Bodrum’un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik Barajı'ndaki su seviyesinin ise yüzde 35’lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.

"150 BİN KİŞİNİN SU KAYNAĞINI KAYBETTİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek “Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular Barajı'ndayız. Mumcular Barajı'ndaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum - İzmir eski karayolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazık ki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyumuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

"BUNUN YAŞANACAĞINI BİLİYORDUK"

Bodrum’a Mumcular Barajı'ndan su gitmediğini söyleyen Tekkaya "Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular Barajı'ndan su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama artık Milas'ta buluna Geyik Barajı'ndan Bodrum'un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ'den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum'a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da Geyik Barajı'ndan törenle etti.

(İHA)

