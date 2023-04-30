Bodrum'dan ev aldığını söylemişti! Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı! Hira'yı karşısında öyle görünce...

Eski kocası Okan Kurt'un Amerika'da davası olduğu için ülkeye giremediğini açıklayan ve Hira'ya, Bodrum'da ev aldığını söyleyen Demet Akalın son paylaşımı ile gündem oldu. Demet Akalın kızı Hira'nın 23 Nisan kutlamalarındaki görüntüsüne sosyal medya hesabında yeni yer verdi.

DEMET AKALIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duygulandığı için gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı paylaşımına "Yo ağlamıyoruz!" notunu düştü.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Kızı Hira'ya iki ay önce doğum günü hediyesi olarak Bodrum'dan yatırımlık küçük bir ev aldığını söyleyen ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Bazı kullancılar Akalın'a tepki gösterirken bazıları ise takdir etmişti.

Akalın'a 'En doğrusunu yapmış', 'Tatil bedelsindeki fiyatlara isyan eden Demet Akalın değil miydi?', 'Demet'in parası çenemizi yordu' gibi yorumlar gelmişti.

