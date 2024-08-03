Bodrum yolunda feci kaza... Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk lüks otomobili perte çıktı

MYNET-Mutlu evliliği ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Tolgahan Sayışman bu defa üzücü bir olayla gündeme geldi. Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes'i Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü oyuncu Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarının İstanbul'a gelmesi için son model otomobilini şoförüyle Bodrum'a gönderdi.

LÜKS OTOMOBİL PERTE ÇIKTI

Tolgahan Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirdi. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpıştı. Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil perte çıktı.

Kazada araçtaki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenidi.