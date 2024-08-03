MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bodrum yolunda feci kaza... Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk lüks otomobili perte çıktı

Bodrum yolunda feci kaza... Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk lüks otomobili perte çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Siyah İnci, Şampiyon, Şeref Sözü ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk lüks otomobili Bodrum dönüşü kazaya karıştı. Sayışman'ın lüks aracı perte çıktı.

MYNET-Mutlu evliliği ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Tolgahan Sayışman bu defa üzücü bir olayla gündeme geldi. Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes'i Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

tolgahan 1

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü oyuncu Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarının İstanbul'a gelmesi için son model otomobilini şoförüyle Bodrum'a gönderdi.

LÜKS OTOMOBİL PERTE ÇIKTI

Tolgahan Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirdi. Sayışman'ın şoförü, başka bir arabayla çarpıştı. Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil perte çıktı.

aracı 1

Kazada araçtaki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenidi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Almeda Abazi Sayisman Tolgahan Sayışman
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.