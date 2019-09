Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına karşı evde tedavi yöntemleri

Üst solunum yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkan boğaz ağrısından korunmak için mutfağınızdaki besinlerden destek alabilirsiniz. Ilık çay ve bal, aşina olduğunuz popüler yöntemlerdir ancak evde tedavi yöntemleri bunlarla sınırlı değildir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? İŞTE EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ET SUYU

"Boğaz ağrısı için ne yapmalı?" sorusunun en etkisi cevabı et suyudur. Et suyu, antibakteriyel bir besindir. Et suyunu sarımsak, zencefil ve zerdeçalla karıştırdığınızda antienflamatuar bir çorba doğar. Boğaz ağrısının en doğal çözümlerindendir. Bir fincana çay gibi doldurup günde 2 kere ılık bir şekilde tüketerek ağrıdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak allisin maddesi içerir. Bu madde iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve boğaz ağrısına neden olan bakterileri öldürür. Bunun dışında sarımsak, soğuk algınlığından kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

DONDURULMUŞ MEYVE ÇUBUKLARI

İlginç gelebilir ama bazı soğuk gıdalar boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunun için seçeceğiniz herhangi bir meyveyi zencefil ve taze ıspanakla blender'dan geçirin. Hazırladığınız karışımı birkaç saat dondurucuda bekletin. Günde bir kez bu karışımdan tüketebilirsiniz.