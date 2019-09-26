YEMEK

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına karşı evde tedavi yöntemleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Sonbahar ve soğuk kış günlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başlar. Boğaz ağrısı ise bu durumun en sık görülen belirtisidir. Bu ağrısının sonucu hastalık gelmese de hissiyatı oldukça rahatsız edicidir. Kış mevsiminde hepimizin ortak sorunu olan boğaz ağrısının tedavisini kendi mutfağınızda gerçekleştirebilirsiniz. "Boğaz ağrısına ne iyi gelir?" diyorsanız en etkili yöntemleri öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin...

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına karşı evde tedavi yöntemleri

Üst solunum yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkan boğaz ağrısından korunmak için mutfağınızdaki besinlerden destek alabilirsiniz. Ilık çay ve bal, aşina olduğunuz popüler yöntemlerdir ancak evde tedavi yöntemleri bunlarla sınırlı değildir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? İŞTE EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

iStock-1129155222 (1)

ET SUYU
"Boğaz ağrısı için ne yapmalı?" sorusunun en etkisi cevabı et suyudur. Et suyu, antibakteriyel bir besindir. Et suyunu sarımsak, zencefil ve zerdeçalla karıştırdığınızda antienflamatuar bir çorba doğar. Boğaz ağrısının en doğal çözümlerindendir. Bir fincana çay gibi doldurup günde 2 kere ılık bir şekilde tüketerek ağrıdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

iStock-865428174 (3)

SARIMSAK
Sarımsak allisin maddesi içerir. Bu madde iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve boğaz ağrısına neden olan bakterileri öldürür. Bunun dışında sarımsak, soğuk algınlığından kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

iStock-906808318 (4)

DONDURULMUŞ MEYVE ÇUBUKLARI
İlginç gelebilir ama bazı soğuk gıdalar boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunun için seçeceğiniz herhangi bir meyveyi zencefil ve taze ıspanakla blender'dan geçirin. Hazırladığınız karışımı birkaç saat dondurucuda bekletin. Günde bir kez bu karışımdan tüketebilirsiniz.

iStock-636993868

BAHARATLAR
Zerdeçal, zencefil ve tarçın boğazınız için mucizeler yaratır. Bu baharatların rahatlatıcı ve antienflamatuar etkisi vardır

zerdeçal

BOĞAZ AĞRISINA BAL
Bal, yatıştırıcı özellikleri ile bilinir. Ama hepsi bu kadar değil! Bu yatıştırıcı madde ayrıca antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Günde 4, 5 kere bir kaşık bal yiyebilir ya da çayınıza ekleyebilirsiniz.

iStock-1140585562 (1)

ÇAY
Çaya sakinleştirici ve iltihap giderici maddeleri karıştırırsanız hızlı bir şekilde boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Örneğin, zencefil, tarçın, nane, papatya, adaçayı, meyan kökü veya biberiye deneyin.


Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Kendini yarayla belli ediyor! Yemekten sonra hissediyorsanız...Kendini yarayla belli ediyor! Yemekten sonra hissediyorsanız...
Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlarGöbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde tedavi boğaz ağrısı için ne yapılır boğaz ağrısı

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

En tatlı börek! İçindeki muhallebisi ve şerbetiyle damak çatlatıyor

En tatlı börek! İçindeki muhallebisi ve şerbetiyle damak çatlatıyor

Pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek tarifi

Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülser hastaları nasıl beslenmeli? Ülser olanlar ne yememeli? (Ülser diyeti)

Kendini yarayla belli ediyor! Yemekten sonra hissediyorsanız...

Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Tatlı isteğinizi kökten yok edin

21 gün boyunca öğütüp yerseniz...

Silvan'da kurutmalık sezonu başladı

Silvan'da kurutmalık sezonu başladı

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Meyveli etiketiyle satılan süt ve süt ürünlerine dikkat

Doktorlar uyardı! Bu ürünlere dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.