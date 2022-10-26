Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Akciğer kanseri, ülkemizde ve dünyada en yaygın kanser türlerinden biridir. Yaş aldıkça akciğer kanseri riski de artar. Sağkalım oranı düşük kanser türlerinden biri olan akciğer kanserine karşı temkinli olmak için sigarayı mutlaka bırakmalısınız. Aynı zamanda akciğer kanseri belirtilerini de çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Sağkalım için diğer faktörler, hastalığın evrelenmesini ve hastanın genel sağlığını içerir. Bir kanserin evresi, büyüklüğü, konumu ve başladığı yerden yayılıp yayılmadığı ile ilgilidir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanseri belirtileri arasında her geçen gün kötüleşen kalıcı öksürük, kan tükürme, nefes alıp vermede zorluk ve gülerken göğüste oluşan ağrı sayılabilir. İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluk da akciğer kanserinin önemli belirtileridir.

Ses kısıklığı, nefes darlığı, yeni başlayan hırıltılı solunum ve bronşit ve zatürre gibi kalıcı enfeksiyonlara dikkat edin.

SİGARAYI BIRAKIN

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 70’inden fazlası sigara içmenin sonucu ortaya çıkar. Sigaranın akciğer zarına zarar vererek akciğer kanserine neden olduğuna inanılıyor. Sigara dumanı, akciğer dokusunu değiştiren kanserojen maddeler içerir. Zamanla, akciğer dokusuna verilen hasar, hücrelerin anormal davranmasına neden olur ve bunun sonucunda akciğer kanseri başlar.



