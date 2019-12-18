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Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Filarmoni Orkestrası, "Senfonik 2020" yılbaşı konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 22 Aralık'ta gerçekleşecek konserin ilk bölümünde, 13 yaşında birçok uluslararası yarışmaya katılan piyanist Tarık Kaan Alkan sahne alacak.

Alkan, Mendelssohn'un 1 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacak.

İkinci yarıda ise piyanist Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu, Ottorino Respighi'nin "Concerto in modo misolidio" adlı eserinin Türkiye prömiyerini orkestrayla icra edecek.

Eserin dünya prömiyeri, New York Filarmoni Orkestrası ile Carniege Hall'de yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Filarmoni konser senfoni yılbaşı

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