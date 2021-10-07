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  4. Boğaziçi Üniversitesindeki olayla ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Boğaziçi Üniversitesindeki olayla ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

07.10.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yaparken gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklanırken 8'i serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜNİVERSİTELERİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerin makam arabasının üzerine çıkmasına sert tepki göstererek "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
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