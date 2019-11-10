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Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı istedi, Morales istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:24 | Son Güncelleme

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı istedi, Morales istifa etti

Okuduğu bildiriyle Morales'i istifaya davet eden Kaliman, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."

Öte yandan yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericiler, Morales'e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı.

Yerel basında ayrıca, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan havalandığının görüldüğü belirtildi ancak Morales'in içinde olup olmadığı doğrulanmadı.

MORALES İSTİFA ETTİ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

Morales, ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde düzenlenen ve Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın da katıldığı basın toplantısında konuştu.

Mağlup aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho'nun örgütlediği göstericiler tarafından sergilenen şiddet eylemlerine işaret eden Morales, şunları söyledi:

"Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın, (iktidar partisi Sosyalizm Hareketi) MAS'a bağlı valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin, siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun, ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim."

Mesa ve Camacho'ya şiddeti durdurmaları çağrısında bulunan Morales, "Umarım Mesa ve Camacho mesajımı almıştır. Artık bu mütevazi ve fakir halka zarar vermeyin, kötü davranmayın ve bu halka daha fazla yalan söylemeyin." ifadesini kullandı.
Evo Morales, "Yerli bir Devlet Başkanı olarak, tüm Bolivya'nın Devlet Başkanı olarak, ben ülkedeki barışı sağlamakla vazifeliyim." dedi.

"BARIŞ VE EŞİTLİK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, "Bu sivil darbeyi ve bazı polislerin Bolivya halkına yönelik şiddet ve korkutmayı kullanarak demokrasi ve toplumsal barışa kastetmiş olmasını da kınıyorum." diye konuştu.

"Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi." ifadesini kullanan Morales, siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

LİNERA DOĞAL ZENGİNLİKLERİ MİLLİLEŞTİRDİKLERİNİ BELİRTTİ

Morales'le birlikte istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ise hükümetleri döneminde yaptıklarını anlattı.

Bolivya'daki olaylardan "karanlık ve yabancı güçleri" sorumlu tutan Linera, "Biz hidrokarbürü, doğal zenginlikleri millileştiren bir hükümetiz. Biz Bolivyalıların yüzde 30'unu yani 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten çıkarıp, orta gelir grubuna yükselttik. 200 bin Bolivyalıya ev yaptık. Hiçbir zaman maaş ödemek için yabancıların önünde eğilmedik ve kıtada en hızlı büyüyen ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Oldukça duygusal görünen Linera'nın, konuşmakta zorlandığı gözlendi.

(AA)

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Bolivya Evo Morales Son dakika istifa çağrısı

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