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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

28.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün düzenlediği basın toplantısında kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan 10 kat su faturası ve katı atık vergisi alınacağını açıklamasının ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca birçok kişi de Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurularını değerlendirmeye aldı. Başsavcılık şikayetler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı.

Bolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacakBolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak

DHA

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Bolu
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Okuyucu Yorumları 36 yorum
adam hakli niye sorusturma aciliyo
Bu ülkede doğru yapılan şeyler itinayla cezalandırılır..
hakli olabilmesi icin once kendi evinde uabanci uyruklu afganli calistirmiycak
çok yerinde bir karar
türk karası!

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