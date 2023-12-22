MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba ayrılık iddiası! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz sosyal medyada birbirini sildi

Bomba ayrılık iddiası! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz sosyal medyada birbirini sildi

22.12.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Sıla Türkoğlu meslektaşı Alp Navruz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıkması akıllara ayrılık iddiasını getirdi.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğu kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Bir süredir sessiz sedasız beraber olan ikili daha sonra sosyal medyada paylaşım yaparak aşklarını duyurmuştu. İkilinin sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasının ardından ayrıldıklarına dair haberler gündem oldu.

sıla alp

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Alp Navruz bir süredir mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

alp sıla 2

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

WhatsApp Image 2023-12-22 at 10.44.18 (1)

İkili birbirlerini sosyal medyadan silmelerinin ardından magazin gündemine bomba gibi düştü.

WhatsApp Image 2023-12-22 at 10.44.18


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i son hali ile şaşırttı! Gören aynı şeyi söylediYedi Numara'nın flörtöz Ayten'i son hali ile şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi
Yeni imajı olay oldu! Kısacık kestirip...Yeni imajı olay oldu! Kısacık kestirip...
Baş başa kaldığımızda iç çamaşırımı indirmeye çalıştıBaş başa kaldığımızda iç çamaşırımı indirmeye çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Sıla Türkoğlu Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.