Bomba ayrılık iddiası! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz sosyal medyada birbirini sildi

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğu kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Bir süredir sessiz sedasız beraber olan ikili daha sonra sosyal medyada paylaşım yaparak aşklarını duyurmuştu. İkilinin sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasının ardından ayrıldıklarına dair haberler gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Alp Navruz bir süredir mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

İkili birbirlerini sosyal medyadan silmelerinin ardından magazin gündemine bomba gibi düştü.







