MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu?

Bomba iddia! Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Brad Pitt (56) ile Jennifer Aniston'ın (51) SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahne arkasındaki yakınlaşmasının yankıları devam ediyor. Bir süredir gizlice görüştükleri konuşulan eski çiftin, yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bomba iddia! Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu?

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. İkilinin 2005'te boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Aniston'ın Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. Adeta Amerika işi gücü bıraktı onları yeniden evlendirmek için harekete geçti.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu. O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi. Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt ile Jennifer Aniston, Jennifer Aniston,

En Çok Okunan Haberler

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı

Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı

Kylie Jenner'i en çok mutlu eden fotoğraf

Kylie Jenner'i en çok mutlu eden fotoğraf

Kim Kardashian'dan tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

'Mucize Doktor'un Açelya'sı: Onları hayranlıkla izliyorum

Dikkat çeken paylaşım! 'Hayranlıkla izliyorum'

Demet Akalın'dan Survivor yorumu!

Demet Akalın'dan Survivor yorumu!

Pınar Altuğ gençlik fotoğraflarıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Ünlü isim takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.