Bomba iddia! Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu?

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. İkilinin 2005'te boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Aniston'ın Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. Adeta Amerika işi gücü bıraktı onları yeniden evlendirmek için harekete geçti.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu. O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi. Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

