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Bomba iddia! Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor

07.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre Help Turkey paylaşımlarıyla gündem olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, diziye veda ediyor.

Bomba iddia! Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor

TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu.

TRT PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ

10 gündür devam eden yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından iktidara eleştiriler yönelten ve 'Help Turkey' kampanyasına da katılan Ezgi Mola'nın, TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON OLMAYACAK İDDİASI

MedyaTava'nın özel haberine göre; Ezgi Mola, büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili olarak yapım şirketi OGM Pictures'a da henüz ulaşmış bir talep bulunmuyor.

Sosyal medyada başlatılan, Aralarında Ezgi Mola, Acun ılıcalı gibi birçok ünlü ismin destek verdiği 'Help Turkey' kampanyasıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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