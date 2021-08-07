Bomba iddia! Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor

TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu.

TRT PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ

10 gündür devam eden yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından iktidara eleştiriler yönelten ve 'Help Turkey' kampanyasına da katılan Ezgi Mola'nın, TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON OLMAYACAK İDDİASI

MedyaTava'nın özel haberine göre; Ezgi Mola, büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili olarak yapım şirketi OGM Pictures'a da henüz ulaşmış bir talep bulunmuyor.

Sosyal medyada başlatılan, Aralarında Ezgi Mola, Acun ılıcalı gibi birçok ünlü ismin destek verdiği 'Help Turkey' kampanyasıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

