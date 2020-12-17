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Bomba iddia! Güngör Bayrak Yeşilçam ile mi dönüyor?

17.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia! Güngör Bayrak Yeşilçam ile mi dönüyor?

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olacağı Yeşilçam dizisi için kadro şekillenmeye başladı. Yeşilçam dizisinde bir döneme damga vuran Güngör Bayrak’ın da rol alacağı iddia edildi.

Türk sinemasının en güzel oyuncularından biri Güngör Bayrak uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşıyordu. Göngör Bayrak ile ilgili bomba bir iddia gündeme düştü.

Blu TV’nin dikkat çeken projesi Yeşilçam'ın kadrosu şekilleniyor.

SELİN SEKERCİ BAŞROLDE

Birsen Altuntaş’ın TV100’deki haberine göre Afra Saraçoğlu ile birlikte Selin Şekerci, dizinin ikinci kadın başrolü olacak. 1960’lı yıllarda geçmekte olan hikayede Çağatay Ulusoy’un Semih karakterine hayat vereceği, Afra Saraçoğlu’nun Tülin ve Selin Şekerci’nin de Mine olarak izleyici ile buluşacağı da netleşti.

Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Afra Saraçoğlu olduYeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Afra Saraçoğlu oldu

TÜRK SİNEMASININ LADY'Sİ DÖNÜYOR MU?

Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yönetimindeki dizi, yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olarak konuşuluyor. Toplam 20 bölüm üzerinden planlanan Yeşilçam dizisi, 2 sezon olarak çekilecek.

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Başrol oyuncuları ve yönetmeniyle merak uyandıran dizide ayrıca Türk sinemasının Lady lakaplı usta oyuncusu Güngör Bayrak’ın da rol alacağı konuşuluyor. Yıllar sonra setlere dönecek olan Bayrak’ın adı dizinin öne çıkan karakterlerinden Belkıs için geçiyor.

Ekran Alıntısı

GÖNGÖR BAYRAK'A NEDEN LADY DENİYOR?

Bir döneme damga vuran güzel oyuncu ilk evliliğini, Sir unvanlı, Cezayir asıllı "Houari Berichi" ile yaptı ve "Leydi" unvanını aldı. 2006 yılında eşi vefat etti. 4 Mart 2012 Paris’te yaşayan iş insanı Bülent Özyörük ile evlendi.


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