Bomba iddia... Kızılcık Şerbeti'ndeki gizemli kadın bakın kim çıktı! Herkes onu sesinden tanıdı

Sezon finali bölümüyle gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Dizinin son bölümünde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen diziye veda etti.

Bu vedaların ardından yeni isimlerin de kadroya dahil edileceği konuşulanlar arasındaydı. Dizinin her sahnesinde ayrı bir olay yaşanırken Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakterinin gerçek yüzünün ortaya çıktığı sahnede uzun süre konuşuldu.

Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri ile yakınlaşan Giray, Doğa'yı evinde ağırladı ve sonrasında evinden uğurladı. Doğa gittikten sonra arkadan gelen kadın sesi herkesi şaşırttı.

GİZEMLİ KADIN BAKIN KİM ÇIKTI

Koltuğa oturan ancak yüzü gösterilmeyen gizemli kadın Giray’a “Gitti mi Doğa sence inanmış mıdır?” diye sordu. Giray ise, “Yaptığın yemekleri çok beğendi” diyerek yanıt verdi.

Dizinin sıkı takipçileri ise, bu gizemli kadının kim olduğunu sesinden tanıdı. Sosyal medyadaki iddialara göre gizemli bu kadın Defne Samyeli.

Ünlü ismin yeni sezonda nasıl bir karakteri canlandıracağı ve neler yaşanacağı da merak konusu...