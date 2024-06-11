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Sezon finalinde balkondan düşmüştü... Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar meğer medyada staj yapmış!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 11:55
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Sezon finali bölümüyle sosyal medyada uzun süre konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisine Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin balkondan düştüğü sahne damga vurmuştu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Özacar hakkındaki ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu meğerse medyada staj yapmış....

Sezon finalinde balkondan düşmüştü... Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar meğer medyada staj yapmış!

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Son olarak sezon finali bölümüyle uzun süre konuşulan diziye Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin balkondan düştüğü sahne damga vurmuştu.

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Sezon finali bölümünde; Görkem ve Ömer’in yaşadığı tek gecelik ilişki büyük olay yaratırken Fatih çılgına döndü. Herkesin birbirine girdiği sezon finalinin son sahnesinde Görkem balkondan aşağı düştü.

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HAKKINDAKİ GERÇEK ŞAŞIRTTI

Kafasından ciddi derecede kan akan Görkem’in akıbeti izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni sezonda olayların nasıl şekilleneceği merak edilirken son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Özacar hakkındaki ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

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MEĞER MEDYADA...

Cüneyt Özdemir ile Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Kenan Taş; Özacar'ın daha önce CNN Türk haber merkezinde staj yaptığını söyledi.

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Özge Özacar Kızılcık Şerbeti
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