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  4. Önce paylaştı sonra sildi... Şükran Ovalı'nın photoshopsuz halini görenler inanamadı

Önce paylaştı sonra sildi... Şükran Ovalı'nın photoshopsuz halini görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 09:26
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Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Ovalı eşi ve çocuğuyla yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü isim şimdi de photoshopsuz hali ile dillere düştü. Ovalı o karelerini önce paylaştı sonra sildi...

Önce paylaştı sonra sildi... Şükran Ovalı'nın photoshopsuz halini görenler inanamadı

Son olarak Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Ovalı bu defa photoshopsuz kareleri ile dillere düştü.

Bodrum'da yaz sezonunu açan Ovalı tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Beyaz bikinisi ile poz veren ünlü ismin yaptığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

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PHOTOSHOPSUZ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir kolunu daha çok incelten bir kolunu inceltmeyi başaramayan Şükran Ovalı o karelerini önce paylaştı sonra sildi. Ovalı'nın photoshopsuz karelerini görenler çok şaşırdı.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Kolun biri odun gibi biri dal', 'O kol Caner'in olabilir mi?', 'Kendilerini ne hale düşürüyorlar gerek var mı ya', 'Kolu bacağından kalın' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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