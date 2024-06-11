Önce paylaştı sonra sildi... Şükran Ovalı'nın photoshopsuz halini görenler inanamadı

Son olarak Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Ovalı bu defa photoshopsuz kareleri ile dillere düştü.

Bodrum'da yaz sezonunu açan Ovalı tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Beyaz bikinisi ile poz veren ünlü ismin yaptığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

PHOTOSHOPSUZ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir kolunu daha çok incelten bir kolunu inceltmeyi başaramayan Şükran Ovalı o karelerini önce paylaştı sonra sildi. Ovalı'nın photoshopsuz karelerini görenler çok şaşırdı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Kolun biri odun gibi biri dal', 'O kol Caner'in olabilir mi?', 'Kendilerini ne hale düşürüyorlar gerek var mı ya', 'Kolu bacağından kalın' gibi yorumlar yapıldı.









