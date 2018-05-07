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Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kelebek yazarı Onur Baştürk, son günlerde 'masada tanış tuvalette seviş' akımının yayıldığını yazdı. Örnek olarak da ünlü televizyoncunun ünlü bir şarkıcının eski menajeriyle tanıştıkları doğum gününde birlikte olmasını gösterdi

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Kelebek yazarı Onur Baştürk'ten olay iddia! Baştürk şunları yazdı:

"Son günlerde sıkça duyduğum şeylerden biri de bu: Mekan tuvaletinde sevişmek.

En son mesela ünlü bir şarkıcının eski menajeriyle ünlü bir televizyoncu, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde karşılaşıp tanışıyor.

Bu kısa tanışmanın ardından bir anda ortadan kayboluyorlar. İkisini de gözleriyle anbean takip edenler nerede olduklarını hemen çakıyor: Tuvalette!

Bir süre sonra doğum günü partisinin en çok konuşulan mevzusu bu oluyor haliyle.

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