Bomba iddia: Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile meslektaşı olan Birce Akalay 2.5 yıllık evliliklerini 2017'nin Ocak ayında sonlandırmıştı. Bu evliliğin Derya Şensoy yüzünden bittiği iddia edilmişti. Daha sonra ise Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy aşk yaşamaya başlamıştı. İki ünlü ismin aşkıyla ilgili Posta gazetesinden yeni bir iddia geldi. İşte Posta'da yer alan o yazı:

"İnsanlar boşanır elbette, bunda bir sorun yok. Bu boşanmaya Sarp Levendoğlu'nun evliyken Datça'da yine oyuncu olan bir kadınla yaptığı tatilin sebep olduğu söylenmişti. Bu kadının Derya Şensoy olduğu da kısa süre sonra ortaya çıkmıştı. İşte asıl sorun buydu.

Derya Şensoy, bu evliliğin kendi yüzünden bitmediğini söyledi birkaç yerde. Mümkündür, belki evlilikleri fiilen bitmiştir de kağıt üzerinde kalmıştır. Ama işte o iş öyle olmuyor. Fiilen bitsin bitmesin, eğer nikah akdi halen devam eden biriyle birlikteyseniz evli bir insanla ilişkiye girmiş oluyorsunuz. Hadi ben söylemeyeyim, Medeni Kanun da buna 'ihanet' diyor.

Üstelik o dönem, Derya Şensoy'un da sevgilisi Seçkin Özdemir'i, Sarp Levendoğlu ile aldattığı yazıldı çizildi. Bu kısmı doğru mu, değil mi bilemem. Ben sadece 'magazin hafızası'nı yokluyorum, ortaya çıkanları aktarıyorum.