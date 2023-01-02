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Bomba iddia! Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra'dan evlilik kararı

02.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez Selin Ciğerci ile evlenen ilk evliliği sırasında ise Ciğerci'yi aldatan Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Gökhan Çıra bir kadına evlilik teklifi etti. Ünlü isim konuya dair açıklama henüz yapmadı.

Bomba iddia! Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra'dan evlilik kararı

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra mayısta ikinci kez evlenmişti. Ancak evlilik kararı da uzun sürmedi ve çift boşandı.

Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra'dan sürpriz bir hamle geldi. Fenomenlere dair herşey sayfasında paylaşılan habere göre; Gökhan Çıra bir kadına evlilik teklif etti. Çıra'nın teklifi kime yaptığı bilinmezken fotoğrafı görenler söz konusu kişinin Selin Ciğerci olduğunu iddia etti.

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Ancak o kişi Ciğerci değildi. Daha önce Ciğerci'yi aldattığı da ortaya çıkan Gökhan Çıra ise henüz konuya dair açıklamada bulunmadı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci evlilik alti

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