MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bomba iddia! Teknik direktör Çukur'da oynayacak

Bomba iddia! Teknik direktör Çukur'da oynayacak

27.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bomba iddia! Teknik direktör Çukur'da oynayacak

Show TV'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Çukur'un bomba bir konuğu ağırlayacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Çukur dizisine konuk olacağı iddia edildi.

Show TV'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Çukur'un bomba bir konuğu ağırlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine konuk olacağı iddia edildi.

270748-640x810-abi1

"Çukur" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektiren Aykut Kocaman'ın dizide rol alacağı iddiası izleyicileri ve futbol sevenleri heyecanlandırdı.

Çukur'un 89. bölümünde Yamaç'la sohbet eden "Aykut" adındaki karakter, Yamaç'a Fenerbahçeli olduğunu ve adının Aykut Kocaman'dan geldiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! İnci böyle geri döndüMasumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! İnci böyle geri döndü
Johnny Depp’in siniri geçmiyor!Johnny Depp’in siniri geçmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Altın düşüşe geçti

Altın düşüşe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler!

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

90’lı yılların yıldızı Bendeniz! Yıllar onu teğet geçmiş

90’lı yılların yıldızı Bendeniz! Yıllar onu teğet geçmiş

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 19. son bölümde şaşırtan final sahnesi! İnci, Han, Gülben ve Safiye artık aynı evde yaşayacak!

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! İnci böyle geri döndü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son bölümde nefes kesen final sahnesi! EDHO'da Ceylan Cihan'ı öldürdü!

EDHO'da nefes kesen final! Ceylan o ismi öldürdü!

Ramo 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo büyük patrona rest çekiyor: İstanbul biz olacağız

Ramo meydan okuyor: İstanbul biz olacağız

Alev Alev 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre ve Çelebi arasında gergin anlar

Alev Alev'de Cemre ve Çelebi arasında gergin anlar!

Kardeşlerim dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler?

İşte ekranların yeni dizisi!

Kardeşlerim dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler?

İşte ekranların yeni dizisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.