Bomba iddia! Teknik direktör Çukur'da oynayacak

Show TV'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Çukur'un bomba bir konuğu ağırlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine konuk olacağı iddia edildi.

"Çukur" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektiren Aykut Kocaman'ın dizide rol alacağı iddiası izleyicileri ve futbol sevenleri heyecanlandırdı.

Çukur'un 89. bölümünde Yamaç'la sohbet eden "Aykut" adındaki karakter, Yamaç'a Fenerbahçeli olduğunu ve adının Aykut Kocaman'dan geldiğini söylemişti.



