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Bora Akkaş'dan Nesrin Cavadzade'nin olaylı paylaşımı için açıklama geldi! "Eşimden özür dilerim"

30.06.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı paylaşımı olay olmuştu. Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşulmuştu. Konuyla ilgili Bora Akkaş'tan açıklama geldi.

Bora Akkaş'dan Nesrin Cavadzade'nin olaylı paylaşımı için açıklama geldi! "Eşimden özür dilerim"

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, paylaşımıyla olay oldu. Bora Akkaş, paylaşılan görüntüde kendisinin de olmasından dolayı bir açıklamada bulunarak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

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Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinde birlikte rol aldığı Nesrin Cavadzade'nin doğum günü paylaşımında yer alan görüntüleri nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı.

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Ünlü oyuncu, paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıla ait olduğunu ve Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırmasının aralarında bir esprisi olduğunu söyledi.

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Akkaş yaptıpı açıklamada "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.

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Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.

"EŞİM OBEN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı.

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Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

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